Doppio spettacolo nella basilica

Haendel, Bach e Vivaldi rivivono oggi alle 21 alla basilica di San Francesco (Ravenna), grazie ai soprani Felicia Bongiovanni e Federica Placuzzi e al contralto Carla Milani, al coro e all’orchestra della Cappella Musicale, diretti da Giuliano Amadei. Ingresso offerta libera. Non serve prenotazione. Domani alle 21, sempre nella chiesa di San Francesco, si terrà il secondo appuntamento della rassegna “Francesco ‘26”, rassegna ideata dalla Cappella Musicale di questa basilica e dai frati che la conducono, iniziata quest’anno e che si concluderà nel 2026, nell’ottavo centenario della morte del Santo. Elisabetta Rivalta leggerà 4 fioretti e il duo Around, composto dal flautista Vanni Montanari e dal chitarrista Donato D’Antonio, completerà musicalmente la serata, per un’ora di piacevole ascolto e di conoscenza spirituale del Santo patrono d’Italia.