Doppio spettacolo oggi al Cisim

Le stagione teatrale ’Le Arti della Marionetta’, organizzata e diretta dal Teatro del Drago Famiglia d’arte Monticelli di Ravenna, si trasferisce al Cisim di Lido Adriano (viale Parini 48): oggi alle 16 e alle 18 (doppia replica) torna a grande richiesta lo spettacolo ’Teo ha le orecchie curiose’. Spettacolo per bambini dai 20 mesi in su. Intero 7 euro, ridotto 5 (bambini e over 65); biglietto famiglia (2 adulti+ 2 bambini) 20 euro (terzo figlio 1). I biglietti potranno essere acquistati oggi al Cisim dalle 15 per lo spettacolo delle 16 e dalle 17.15 per la replica delle 18. Prenotazione consigliata: 392-664211.