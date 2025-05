Dormitorio gestito dal Solco. Il consorzio si occuperà anche dell’ex albergo sociale

Il Consorzio Solco si aggiudica la gestione dei servizi a bassa soglia del Comune di Ravenna rivolti alle persone in grave difficoltà abitativa. La gestione diretta dei servizi è affidata alla cooperativa associata Progetto Crescita. I servizi si concentrano su due strutture: il dormitorio e l’ex albergo sociale, entrambi dedicati all’accoglienza di persone senza fissa dimora o con fragilità abitativa. Come previsto dal bando comunale, la gestione ha una durata annuale, ma rappresenta un passaggio intermedio verso una progettazione più ampia.

A breve, infatti, è previsto un nuovo bando che includerà anche l’avvio di un ufficio dedicato e di ulteriori servizi, sviluppati grazie alle risorse del Pnrr. L’albergo sociale è rivolto alle donne con figli e attualmente accoglie nove donne e 10 minori con vissuti e provenienze diverse, come spiega la coordinatrice dei servizi Elisa Guarini. Le ospiti sono seguite e inviate dai Servizi sociali e la permanenza dovrebbe durare tra i sei mesi e l’anno, ma non viene quasi mai rispettata perché dopo l’albergo sociale non ci sono soluzioni abitative alternative. Il dormitorio, invece, è rivolto ai soli uomini e ne può ospitare 20 per notte. Si accede tramite prenotazione settimanale, chiamando il numero verde il venerdì. Ogni ospite può restare per un massimo di sette notti consecutive. Il servizio comprende cena, colazione, possibilità di fare la doccia e uso del servizio lavanderia. Gli spazi sono accessibili dalle 19 alle 8 del mattino successivo. Negli ultimi mesi sono state accolte persone provenienti da 14 Paesi diversi, con una fascia d’età prevalente tra i 41 e i 60 anni. In molti casi, si tratta di uomini che hanno un lavoro, ma non riescono a sostenere i costi di un affitto.

Con il progetto Housing first – prosegue Guarini – "cerchiamo di dare una soluzione, ma i posti disponibili sono ancora pochi rispetto ai bisogni". Manca anche uno spazio diurno per chi frequenta il dormitorio, senza dimenticare che molte persone hanno problemi di salute o non lavorano e avrebbero bisogno di un luogo sicuro e accogliente dove trascorrere le ore del giorno. "Anche il potenziamento dei trasporti pubblici tra questa zona della città e il centro, soprattutto nei giorni festivi, rappresenterebbe un passo importante per garantire accessibilità e inclusione", conclude.