Douglas Bartlett Gregor e l’ingiusto oblio in cui è stato relegato

Com’era radicata, negli anni ’60, la convinzione che il parlar dialetto fosse segno di incivile rozzezza, abitudine da guardar con disprezzo. E quindi assolutamente da non tramandare ai figli e, se per caso qualcuno a scuola ne usava frasi o parole, ne significava la sua provenienza rurale, stabilendo così una contrapposizione educazione-ignoranza dura a morire nelle nostre testoline. Chissà che avrebbe pensato la brava maestra Alberta Pagani se avessi alzato la mano e sostenuto, davanti alla classe, che il dialetto non era una sottolingua, una corruzione della lingua italiana, il modo di esprimersi di ceti considerati zotici, ma una lingua a sé stante e di pari dignità? Certo, sarebbero state riflessioni molto mature per uno scolaro delle elementari, uno scolaro che viveva la contraddizione di genitori che si rivolgevano a lui in italiano e poi, tra loro, questionavano in dialetto. Per fortuna c’erano i nonni che non avevano alcun dubbio in proposito e discorrevano solo in dialetto: del resto, erano braccianti, a conferma dell’indissolubile binomio campagna-dialetto. Eppure: mi arriva in dono il bel libretto ’La Riditê’ dell’amico Ferdinando Pelliciardi che, guarda, a lato del testo in romagnolo riporta la traduzione in inglese, e mi fa scoprire Douglas Bartlett Gregor: "Insigne linguista, studioso, insegnante, classicista, parlava fluentemente oltre 20 lingue e ne leggeva molte altre. Dedicò gran parte della sua vita allo studio delle lingue e dei dialetti minoritari dell’Italia settentrionale, in particolare del Romagnolo e del Friulano, di cui pubblicò anche raccolte antologiche con le le relative grammatiche. Nel 1948 aveva sposato la ravennate Graziella Gelosi".

Sapevo di Schürr, non della figura di Gregor e del suo interesse alla lingua romagnola che lo porta a tradurre in inglese, oltrechè in italiano, il poema cinquecentesco Pvlon Matt; del suo prestar servizio nell’Intelligence Corps durante la IIGM e conoscere qui a Ravenna la sua futura moglie, fatto che contribuì a suggellare il suo rapporto con la nostra città e la nostra storia. Gregor non è ricordato in alcun modo nella toponomastica ravennate, che spesso vede denominazioni ai limiti del ridicolo. Similmente, non ha dedicato una biblioteca, una sala di lettura, un’anticamera, un corridoio, una scuoletta, ma solo quell’oblio che qui, cresciuti nella nostra dimensione d’arte luculliana, regaliamo.