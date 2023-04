Dov’è finito il romagnolo doc? È in gioco un’identità

Oggi, viene da chiedersi: dov’è finito il romagnolo doc, quello descritto negli esilaranti Sonetti di Olindo Guerrini, o tratteggiato nelle poesie dei vari Tonino Guerra, Walter Galli, Nino Pedretti, Raffaello Baldini, del ravennate Giordano Mazzavillani, o pennellate dalla sobria ma puntuta penna di don Francesco Fuschini? Oggi si odono "diverse lingue, orribili favelle …" e si potrebbe proseguire coi versi del nostro Dante per descrivere non certo l’inferno, ma una Babele di lingue, di stili e di comportamenti non assimilabili a quelli del classico, vecchio abitante di questi luoghi. I tempi sono mutati, certo, il tenore di vita e le condizioni sono cambiate, e il processo di omologazione pare avere appiattito tutto, in un’era di globalizzazione, di consumismo sfrenato, dove il profitto individualistico pare essere l’unico senso di questo vivere, profitto legato all’effimero e pseudo valore dell’essere come apparenza. D’altro lato, certi stereotipi ormai logori non tengono più, del romagnolo "sbragato", "boccalone", "pataca", "anticlericale", ma gran lavoratore e insofferente di ogni forma di potere.

È in gioco comunque un’identità che pare sfumata, impercettibile, e chi, come me, ha trascorso una consistente fetta della sua vita a scuola con i giovani, si rende conto che tante realtà non tengono più: il dialetto ormai sta scomparendo, i giovani restano muti e insensibili all’ascolto della poesia di un Guerra che ne ‘I bu’ parla di una civiltà – quella contadina – al tramonto, soppiantata dall’era fredda e impersonale di macchine e tecnologia. I riti e le forme di socializzazione sono mutate, e, per ovviare a una solitudine sempre più divorante, oggi i ragazzi si affidano al cellulare o al computer, nuovi oggetti transizionali, utilissimi, ma potenzialmente pericolosi, in quanto spesso sostituiscono gli autentici rapporti umani. Ecco cos’è cambiato: l’uomo, il concetto di umanità, i sentimenti, la ricerca continua, sia pur sofferta, del senso della vita e dello stare in comunità. Le passioni per i grandi ideali che hanno visto uomini e donne in terra di Romagna combattere e offrire la vita, oggi forse fanno sorridere il giovane romagnolo che guarda solo al suo futuro (fra l’altro incerto), in una sorta di spaesamento, di non luogo, spesso affetto da esotismo ed estraneazione. Sì, la storia non si arresta, anche se non è buona maestra, dato che l’uomo commette sempre gli stessi errori. Ma il futuro si sostanzia anche del passato, e cancellare il passato porta inevitabilmente allo smarrimento, alla confusione, alla perdita comunque di identità.

Nevio Spadoni