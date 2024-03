"Dove sono finite le casse di espansione?"

"Perché non è stata data attuazione all’accordo programmatico relativo al dissesto idrogeologico e agli interventi di realizzazione delle casse di espansione?". Lo chiede il consigliere comunale di Fratelli d’Italia di Faenza Stefano Bertozzi che ieri ha presentato una mozione da discutersi nel corso della prossima assemblea. L’intento è quello di ripercorrere le tappe del processo istituzionale per arrivare a chiedere risposte alla Regione, nonché l’istituzione di una commissione di inchiesta, e alla struttura commissariale di sostituirsi agli enti locali per realizzare gli interventi. "Faenza è uno dei comuni più colpiti dall’alluvione – dichiara Bertozzi – e ritengo sia doveroso approfondire l’argomento. Anche in ragione del fatto che negli ultimi tempi gli amministratori locali hanno sollecitato, giustamente, la struttura commissariale. Come sono da interpretare i 14 anni di inerzia della Regione?"

Nel documento Bertozzi cita le dichiarazioni del governatore e aggiunge: "A distanza di cinque anni molti degli interventi indicati nel piano 2014-2020 non sono stati realizzati: le casse di espansione sul Lamone e sul torrente Marzeno, le casse di espansione e laminazione sul torrente Senio a Tebano e Cuffiano. La mancanza di quegli interventi si è manifestata in modo violento e devastante con l’alluvione di maggio".