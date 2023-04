‘Dove va il capitalismo?’: incontro con Felice e Pagano

Si intitola ‘Dove va il capitalismo? Crisi della globalizzazione, guerra, crisi della democrazia’ l’incontro organizzato dall’associazione ’Idee per la Sinistra’, in programma domani pomeriggio alle 16 alla Sala Ragazzini di Largo Firenze a Ravenna.

Crisi finanziaria, pandemia, autoritarismo e guerra hanno cambiato segno alla globalizzazione. Il capitalismo non è più in grado di soddisfare le sue promesse di prosperità e libertà. Come trasformarlo per garantire all’umanità un futuro di pace, diritti, ecologia?

Se ne discuterà con Emanuele Felice, professore ordinario di Politica Economica. Università lulm, Milano, e Ugo Pagano, professore emerito di Politica Economica all’Università di Siena. Presiede Vasco Errani, dell’associazione Idee per la Sinistra.

Per informazioni: 351-5911844.