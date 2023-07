Dragon boat, presto gli Europei Interventi alla Standiana

Sono stati approvati dalla giunta interventi di manutenzione straordinaria di pontili al bacino di canottaggio della Standiana, a Fosso Ghiaia. È stata infatti verificata l’opportunità di sostituire un pontile galleggiante e una passerella anche in vista di due importanti manifestazioni che il bacino ospiterà nella disciplina sportiva del Dragon Boat: il campionato europeo nella prima settimana di settembre di quest’anno e il campionato mondiale nella prima settimana di settembre del 2024. I lavori previsti consisteranno nel montaggio a terra di un pontile composto da 4 pontili da canottaggio per una dimensione totale di 24 metri x 5 metri e di una passerella di collegamento tra il pontile e l’argine del bacino di dimensioni di 9 metri x 2,50 metri. Successivamente i nuovi corpi galleggianti saranno posizionati mediante traino con una imbarcazione idonea e fissati con apposite catene di ancoraggio ai corpi morti in calcestruzzo precedentemente posizionati da sommozzatori abilitati. Il valore dei lavori ammonta a 88 mila euro finanziato nel Piano degli Investimenti 2023. Grazie alla collaborazione della Canottieri Ravenna, l’Amministrazione sta inoltre portando avanti altri interventi di manutenzione sempre sui pontili e sul campo gara per un totale di circa 40mila euro. "Con le sinergie tra Comune, assessorato Regionale al Turismo e presidenza regionale con delega allo Sport - affermano l’assessore allo Sport Giacomo Costantini e l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte - Ravenna è sempre più méta di sport d’eccellenza e gli interventi migliorativi alla Standiana rientrano tra quelli a favore delle strutture sportive locali. Il bacino si prepara infatti ad ospitare due importanti eventi che porteranno nel nostro territorio numerosi atleti e pubblico. E’ quindi molto importante che il centro sportivo di canottaggio si presenti all’altezza dell’evento e soddisfi al meglio le aspettative".

A settembre è infatti previsto l’arrivo di almeno 2.500 atleti e tecnici provenienti da 20 nazioni, per un totale di circa 15mila presenze distribuite nei 5 giorni di gara più 2 di allenamento. Numeri destinati a moltiplicarsi in occasione del campionato mondiale del 2024 quando si stima l’arrivo di 6.500 tra atleti e tecnici provenienti da 35 nazioni, con una previsione di circa 5060mila presenze nei sette giorni di gara e nei due di allenamento.