Dressage e completo, brillanti risultati per l’amazzone Gentilini

L’amazzone faentina Letizia Gentilini, all’Equestrian Center di Arezzo ha ottenuto brillanti risultati alle finali nazionali progetto sport 2023 di dressage e completo. Si è infatti classificata al primo posto nella categoria di Gara CN 90 Progetto Sport Gentlemen Rider. Ha così centrato la quinta posizione nella classifica finale nazionale del progetto sport Gentlemen rider e il suo cavallo Passion Fruit è arrivato nono in classifica finale del trofeo cavallo Italiano. Una bella soddisfazione per la 27enne faentina, infermiera del reparto rianimazione dell’Ospedale di Faenza, che cavalca sin da giovanissima ma che per combinare lavoro e allenamenti deve fare tanti sacrifici. "Devo ringraziare alcune persone – dice –: Chiara Siboni, che mi aiuta a tenere in allenamento il cavallo. Cristian Lasi, che per me è un amico, mi ha indirizzato a questo cavallo e mi supporta quotidianamente e la mia famiglia".

g.g.