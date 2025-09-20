Bologna centro dello sport

20 set 2025
REDAZIONE RAVENNA
Trovati con più di 7 chili di droga: tre arrestati a Ravenna

Tutto è iniziato con un controllo ai giardini Speyer in zona stazione: dopo aver fermato un 25enne in bicicletta trovato con l’hascisc i poliziotti hanno proceduto al controllo di un’abitazione dalla quale proveniva un forte odore di marijuana

Controlli della polizia in stazione (immagine d'archivio)

Ravenna, 20 settembre 2025 – Tre uomini sono stati arrestati ieri pomeriggio a Ravenna dalla polizia perché ritenuti legati a più di 7,5 chili tra hascisc e marijuana sequestrati in seguito a un controllo ai giardini Speyer, in zona stazione ferroviaria.

Tutto è iniziato da una verifica delle Volanti su un 25enne di origine straniera in bici su via Carducci: addosso aveva circa 60 grammi di hascisc. I poliziotti hanno poi effettuato alcuni controlli in zona: finché alla vista delle divise un uomo di origine origine straniera si è allontanato in fretta ma poco dopo è stato bloccato.

Dall'abitazione di fronte alla quale si trovava, proveniva un forte odore di marijuana. Dentro c'erano un 60enne italiano risultato proprietario dell'immobile e un 30enne di origine straniera ospitato nella casa.

Nell'abitazione sono infine stati trovati 7,5 chili lordi di marjuana oltre a circa 2.500 euro in contanti e a materiale per il confezionamento delle dosi. I due uomini, entrambi con precedenti specifici, sono stati arrestati. 

