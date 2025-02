Droga a minorenni, il baby pusher è libero: ok alla messa alla prova

I carabinieri della Stazione di Borgo Durbecco, con i colleghi del Nucleo Operativo e del Nucleo Cinofili di Bologna, lo avevano arrestato in flagrante all’inizio dello scorso mese di settembre. Nella tarda mattinata di ieri il baby pusher, difeso dagli avvocati Christian Biserni e Claudio Cicognani, tornato libero dopo la revoca dei domiciliari, è stato ammesso a un programma di messa alla prova di sei mesi dal giudice del Tribunale dei Minori di Bologna.

Il giovanissimo, con alcuni precedenti specifici, era stato sorpreso dai militari manfredi lo scorso settembre mentre stava vendendo una dose di hashish e in quel frangente era stato trovato in possesso di poco più di sedici grammi della stessa droga. Dalla perquisizione, effettuata al domicilio del ragazzo dai carabinieri, erano però emersi altri tre etti di hashish, oltre a un coltello da cucina e un bilancino di precisione, presumibilmente utilizzati per tagliare e pesare le dosi. I militari, nell’abitazione dove vive il ragazzino, avevano trovato anche un librone su cui, secondo l’accusa, avrebbe tenuto la contabilità dei profitti dell’attività di spaccio. Un vero e proprio “libro mastro” – avevano spiegato gli inquirenti in una nota – “al vaglio per risalire ai movimenti dell’attività del giovane pusher e agli acquirenti della droga”.

Al ragazzino i militari erano arrivati dopo una serie di perquisizioni in diverse abitazioni di giovanissimi tra Faenza e Modigliana nell’ambito di un’operazione mirata contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare per quel che riguarda gli adolescenti.

Dopo l’arresto, nel settembre scorso, il ragazzino era stato poi portato nel carcere minorile di Bologna. Fissato il giudizio immediato al Tribunale dei Minori, ieri mattina il giudice, dopo aver revocato i domiciliari al baby pusher, ha dato il via libera a un programma di messa alla prova di sei mesi al termine del quale verrà effettuata una valutazione.

m.m.