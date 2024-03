Droga a Ravenna, controlli a tappeto: nei guai 29enne

Ravenna, 14 marzo 2024 – Sono 180 le persone identificate e 50 i veicoli sottoposti a controllo per droga dalla Polizia di Stato nel corso di questa settimana a Ravenna, in occasione di una serie di servizi disposti dal Questore di Lucio Pennella.

Si tratta di controlli preventivi, effettuati (con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Orientale di Bologna) nelle zone di maggior frequentazione del centro storico, con particolare attenzione ai luoghi adiacenti alla stazione ferroviaria e piazza Baracca. Inoltre, personale della Squadra Mobile ha collaborato ai suddetti servizi segnalando due persone per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, sequestrando dosi di cocaina e marijuana.

Al contempo, martedì scorso (12 marzo) gli agenti dell’Antidroga hanno proceduto all’arresto di 29enne originario della Tunisia. L’uomo, controllato nei pressi di Piazza Baracca, è stato inizialmente trovato in possesso di quattro dosi di cocaina. Nel corso della perquisizione effettuata nel suo alloggio situato a breve distanza, sono stati sequestrati ulteriori 30 grammi circa di cocaina, in parte già suddivisi in dosi per lo spaccio, nonché bilancini elettronici e 2.300 euro in contanti; somma ritenuta provento dell’attività di spaccio, in quanto il cittadino straniero, già gravato da precedenti della stessa specie, non svolge alcuna occupazione lavorativa.

Ieri mattina, di fronte al Giudice monocratico del Tribunale di Ravenna, l’arresto è stato convalidato e l’imputato è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Ravenna ed obbligo di firma a giorni alterni presso la Questura.