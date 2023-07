Droga, due arresti al bar Zero

Doppio arresto dei carabinieri di Marina di Ravenna nella notte tra venerdì e ieri all’ex bar Papi, ora bar Zero, in piazzale Marinai d’Italia. A finire in manette per spaccio sono stati il titolare del locale, il 24enne di origine bielorussa Vincelin Raman, e il dipendente Gabriele Gentile, difesi dall’avvocato Luca Donelli. I due ora sono in carcere a Ravenna, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nei prossimi giorni. I militari hanno trovato 150 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi e in parte intera oltre a un quantitativo di hashish.

Il bar di Marina di Ravenna, più volte finito al centro di episodi di cronaca e in passato chiuso dal questore, lo scorso anno era stato anche oggetto di un esposto dei residenti esasperati dal caos attorno al locale con viavai sospetto di persone poco raccomandabili. Le lamentele da chi vive nei dintorni del bar sono continuate finché, nella notte tra venerdì e ieri, i carabinieri di Marina di Ravenna non hanno atteso un uomo, arrivato presumibilmente per acquistare droga. L’operazione è scattata a mezzanotte quando l’uomo è uscito e i militari l’hanno perquisito trovandogli della cocaina. A quel punto è scattata la perquisizione nel bar dove è stata trovata altra droga. Così sono scattati gli arresti per il titolare del bar Zero, Vincelin Raman, e per il dipendente Gabriele Gentile.