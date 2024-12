Droga e denaro sequestrati a Mezzano: arrestato venticinquenne per spaccio

Droga suddivisa in dosi pronte per essere vendute, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e denaro contante per 900 euro presumibilmente provento dello spaccio. È quello che è stato trovato nei giorni scorsi dai carabinieri di Mezzano durante un controllo antidroga nel territorio.

Grazie allo sviluppo di mirate indagini, i militari avevano avuto sentore che un venticinquenne del posto potesse detenere nella propria abitazione della droga destinata alla piazza locale. Così sono stati eseguiti servizi mirati che sono culminati nell’irruzione in un appartamento del centro cittadino, con relativa perquisizione.

Gli spunti investigativi hanno trovato conferma quando, durante l’accertamento e la perquisizione domiciliare da parte dei carabinieri, sono stati rinvenuti nella disponibilità dell’uomo droga e materiale per il confezionamento, oltre al denaro contante.

Su disposizione del pm di turno l’uomo, che dovrà risponderà anche di detenzione illecita di petardi comunemente noti con il nome di ‘cipolla’, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del processo per direttissima che si è tenuto ieri mattina e durante il quale il giudice ha convalidato l’arresto e nella circostanza l’uomo ha patteggiato una pena di 6 mesi di reclusione.

L’azione di controllo specifica è da considerarsi quale prosecuzione di tutte quelle iniziative che i carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno da tempo intrapreso per la lotta allo spaccio delle sostanze stupefacenti.