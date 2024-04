Droga e resistenza: tre arresti

Negli ultimi giorni la polizia ha arrestato tre persone in zona stazione, due per spaccio e una per resistenza. Giovedì pomeriggio durante accertamenti in strada, un giovane straniero è stato trovato con circa 80 grammi di hashish e arrestato. Il giudice ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere. Nella stessa giornata, le Volanti, mentre stavano prestando soccorso a una donna colta da un malore, sono state oltraggiate e minacciate da uno straniero che ha opposto resistenza cagionando lesioni lievi a due operatori: quindi è stato arrestato.

Nella stessa settimana, la Mobile ha arrestato un italiano inizialmente trovato con quattro dosi di cocaina; nel corso della perquisizione effettuata nel suo alloggio, è stata sequestrata altra droga, un bilancino e 2.000 euro in contanti.