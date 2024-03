Droga, il questore sospende per 15 giorni la licenza di un bar a Massa Lombarda

Il questore Lucio Pennella ha disposto la chiusura per quindici giorni di un bar di Massa Lombarda, il Caffè Stella d’Oro, in applicazione dell’articolo 100 del Tulps, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il provvedimento, adottato a seguito di un’articolata attività istruttoria avviata dalla divisione di polizia amministrativa della questura, è stato eseguito venerdì mattina dagli agenti del Commissariato di Lugo.

La polizia lughese a fine 2023 aveva arrestato la titolare per spaccio di droga; inoltre - si legge in una nota - all’interno dell’esercizio pubblico erano stati trovati quasi 400 grammi di stupefacente, nonché materiale utilizzato per il confezionamento. Pertanto questi episodi hanno costituito un forte allarme sociale e un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica tale da prendere la decisione di procedere con la sospensione della licenza.

La norma in questione afferma infatti che il questore può sospendere la licenza di un esercizio che costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini.