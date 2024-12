Droga in casa. Arrestato dalla polizia

La Polizia ha arrestato uno straniero per detenzione di 850 grammi di cocaina destinata alla cessione. In particolare, in esecuzione a specifici servizi di contrasto alla criminalità diffusa, così come disposti dal questore Lucio Pennella, gli operatori della Squadra Mobile della Questura di Ravenna effettuavano un approfondimento su un continuo via vai di persone in una zona residenziale di Lido Adriano; i poliziotti hanno fatto irruzione nell’appartamento individuato quale base operativa per le cessioni di droga, risultato nella disponibilità di un cittadino straniero. Nella perquisizione veniva rinvenuta la droga (con parte della sostanza già suddivisa in dosi), denaro contante e diverso materiale necessario per il confezionamento, tra cui alcuni bilancini di precisione. L’uomo veniva pertanto tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida.