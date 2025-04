Droga a Lugo, spaccio in un b&b del centro: arrestato uno straniero

Lugo (Ravenna), 1 aprile 2025 – Spaccio in una stanza di un b&b situato in centro a Lugo. In manette uno straniero. La Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria) di Ravenna, nel corso di controlli serali finalizzati alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso cliente e fornitore all’atto dello scambio di droga.

I preliminari accertamenti hanno permesso di verificare che il venditore era uno straniero che lo scorso dicembre era entrato in Italia per motivi di turismo, prendendo in affitto una stanza in un b&b. La perquisizione della stanza presso la struttura ricettiva ha dunque permesso alle Fiamme Gialle di rinvenire, abilmente occultati sotto il mobile della cucina, alcuni sacchetti di plastica al cui interno vi erano oltre 300 grammi di cocaina, nonché 1.150 euro in contanti.

La sostanza stupefacente ed il denaro, ritenuto provento della precedente attività di spaccio, sono stati sottoposti a sequestro e il soggetto è stato tratto immediatamente in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la Casa Circondariale di Ravenna.

Convalidando l’attività di polizia svolta, il gip ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere. L’operazione, oltre a confermare i massimi livelli di attenzione prestati dalle Fiamme Gialle nello specifico settore, si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione, disposto dal Comando Provinciale di Ravenna, al fine di garantire maggior sicurezza nelle aree più sensibili della provincia.