Droga nel casolare a fuoco. Perizia per il "custode"

Un 46enne e un 56enne di Faenza sono finiti nei guai per una serra con 640 piante di cannabis e trenta chili tra marijuana essicata, hashish e cocaina. Un vero e proprio stabilimento della droga emerso per caso nelle campagne di Castel Bolognese in seguito all’incendio del casolare dove si produceva la sostanza stupefacente, avvenuto il 30 gennaio di un anno fa. Nel rogo, a cui aveva fatto seguito il sequestro di droga e serra da parte dei carabinieri, tra l’altro era rimasto ustionato uno dei due uomini finiti nei guai, il 46enne che è difeso dagli avvocati Lorenzo e Giacomo Valgimigli. Ieri mattina, davanti al giudice Corrado Schiaretti e al pm Marilù Gattelli, si è aperta l’udienza preliminare per il 46enne e il 56enne che è tutelato dall’avvocata Michela Vecchi del Foro di Rimini. Le difese del primo hanno chiesto e ottenuto la perizia psichiatrica per il loro assistito, il cui incarico sarà conferito alla dottoressa Maria Cristina Crescenti nel corso della prossima udienza prevista per fine mese. La tesi difensiva è quella che il 46enne, come mero custode del capannone, abbia dato un minimo contributo nella vicenda e comunque la perizia psichiatrica sarà volta ad approfondire le capacità dell’uomo e gli aspetti cognitivi. Per quanto riguarda l’altro imputato, invece, tutto ruota intorno al riconoscimento dell’ingente quantitativo della droga.

Tutto era iniziato il 30 gennaio 2024 quando in un casolare in via Giovannina, nelle campagne di Castel Bolognese, era scoppiato un incendio. Subito era scattato l’allarme con i vigili del fuoco prontamente intervenuti che erano stati impegnati nello spegnimento del rogo e i sanitari del 118 che avevano soccorso un uomo rimasto ustionato, trasportato all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri che avevano iniziato a indagare sul ritrovamento di un vero e proprio stabilimento della droga all’interno del capannone. A inizio aprile era scattato il sequestro da parte dei militari dell’Arma di 640 piante di cannabis e di decine di sacchi in plastica pieni di prodotto già essiccato, hashish e cocaina per un peso totale di più di 30 chili. Il casolare andato a fuoco – anonimo, apparentemente abbandonato e posizionato lontano da occhi indiscreti – secondo gli inquirenti si prestava molto bene per la coltivazione illecita. E dall’incendio, scoppiato per un guasto all’impianto elettrico che alimentava la serra, era emersa la canapa indiana in tutti gli stadi di coltivazione: dai semi messi a germogliare fino alle piante adulte già attecchite. La coltivazione clandestina veniva garantita grazie ad attrezzature professionali per il controllo della temperatura, l’areazione forzata e l’illuminazione della coltivazione. L’energia elettrica necessaria alla corretta irrigazione dell’intero impianto, era assicurata da un sistema di generatori e di autoclave.

Al termine delle indagini a finire nei guai erano stati il 46enne, trovato ustionato sul posto dai soccorritori intervenuti per il rogo, e il 56enne che aveva il capannone nella sua disponibilità.

Ieri per i due si è aperta l’udienza preliminare in tribunale a Ravenna. Ora per il più giovane si attende il conferimento e l’esito della perizia che arriverà a luglio.

m.m.