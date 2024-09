Guardia di Finanza, sequestrati 8,5 chili di droga durante i controlli estivi

Ravenna, 3 settembre 2024 - Diciassette lavoratori scoperti a lavorare irregolarmente, oltre diciottomila prodotti nocivi per la salute dei consumatori ritirati, 8,5 chili di droga sequestrata, tre denunce e contestazioni di illeciti amministrativi. Sono questi alcuni dei numeri dei controlli effettuati durante il periodo estivo dalla Guardia di Finanza per prevenire illeciti economico finanziari.

Nel dettaglio le Fiamme Gialle su 537 interventi hanno scoperto 17 lavoratori irregolari, mentre 34 sono state le ispezioni in materia di contraffazione e sicurezza dei prodotti, con il sequestro di oltre 18mila prodotti nocivi per la salute dei consumatori. Tre le denunce ad altrettante persone e contestazioni di illeciti amministrativi. Tra questi, un intervento in materia di polizia ittica, che ha portato al sequestro di circa 2 tonnellate di vongole pescate nel Canale Candiano e alla denuncia per il bracconaggio ittico di cinque persone.

Quanto alle verifiche dell'osservanza, da parte degli impianti di distribuzione stradale, degli obblighi di comunicazione al ministero delle Imprese e del Made in Italy dei prezzi dei carburanti, sono cinque le irregolarità scoperte dalla Guardia di Finanza. Nel settore del contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti le Fiamme gialle hanno inoltre sequestrato in totale 6,9 chili di cocaina, 1,6 chili di hashish, con la denuncia di 18 persone (di cui cinque in arresto) e la segnalazione alla Prefettura di 42 assuntori.

Infine, sul versante del contrasto all'immigrazione irregolare, la Finanza ha provvedendo all'accompagnamento coattivo di cinque persone in un Centro di permanenza temporaneo. Costante, infine, l'operatività del numero di pubblica utilità 117 con la ricezione di circa mille segnalazioni.