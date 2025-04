Droga, sequestrati hashish e 20mila euro

Nella notte tra martedì e mercoledì i carabinieri hanno smantellato un giro di spaccio di sostanze stupefacenti. È stato grazie all’attività informativa da parte dei militari dell’Arma di Faenza che è stata avviata una attività di indagine che ha permesso ai militari di smantellare il giro di spaccio di droga portato avanti da un giovane italiano con precedenti specifici. L’uomo tossicodipendente con un precedente specifico, che nascondeva, confezionava e vendeva sostanza stupefacente di vario tipo direttamente all’interno della propria abitazione aveva creato un grande ’via vai’ nella zona che non è passato inosservato agli occhi dei vicini di casa ma soprattutto dei Carabinieri della Stazione di Faenza.

I militari hanno dapprima posto in essere una dettagliata attività informativa e hanno anche pizzicato dei ’clienti’ dello spacciatore per poi procedere con appostamenti e osservazioni fino ad arrivare alla perquisizione locale presso l’abitazione dell’arrestato che gli ha permesso di rinvenire e sequestrare vario materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, quattro panetti di hashish del peso complessivo di più di 200 grammi e più di ventimila euro in contanti provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane italiano è stato quindi arrestato e posto agli arresti domiciliari, ieri mattina era previsto il rito direttissimo in Tribunale a Ravenna. "Il colpo inferto da parte dei Carabinieri – si legge nella nota – allo spaccio di droga rappresenta la conclusione di una proficua attività investigativa conclusa dai Carabinieri oltre a rappresentare una buona risposta alla necessità un aumento della sicurezza percepita da parte dei cittadini".