Droga, un affare di famiglia. Arrestati zio e nipote

Zio e nipote (stranieri), rispettivamente di 36 e 24 anni, sono stati arrestati nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ravenna perché ritenuti i presunti responsabili dei reati di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è iniziato quando i carabinieri di Mezzano, durante i normali servizi di controllo del territorio, hanno raccolto diverse informazioni circa l’attività di produzione e spaccio che i due effettuavano in zona. A questo punto, dopo alcuni riscontri info-investigativi, i militari della Compagnia di Ravenna hanno deciso di perquisire le case dei due. In quella del 24enne è stato trovato un sacchetto con 10 grammi di cocaina, diverse dosi dello stesso stupefacente già pronte per lo spaccio oltre a migliaia di euro in contanti.

A casa dello zio 36enne, invece, in un primo momento venivano trovati solo pochi grammi di cocaina e di marijuana, ed anche in questo caso migliaia di euro contanti. L’atteggiamento nervoso dell’uomo ha insospettito i militari, che hanno proseguire la perquisizione in un vicino casolare di campagna, sempre in uso al 36enne, scoprendo in una stanza diversi sacchetti in plastica sottovuoto che contenevano circa un chilo e mezzo di marijuana ciascuno, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente; in un boschetto adiacente c’è una piantagione di circa 60 piante di marijuana alte circa due metri e piene di infiorescenze.

Durante l’operazione sono stati sequestrati complessivamente quasi undicimila euro, ritenuti essere il provento dell’attività di spaccio, diverse bilance digitali di precisione e macchine per il sottovuoto. Per i due uomini, già conosciuti alla forze dell’ordine per i loro trascorsi giudiziari, è scattato quindi l’arresto e, su ordine dell’Autorità Giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari fino a ieri mattina, quando sono comparsi davanti al giudice il quale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei loro confronti l’obbligo di dimora.