Due anni fa la prima alluvione. La commemorazione

Faenza oggi commemora il secondo anniversario delle alluvioni del maggio 2023. L’Amministrazione comunale promuove un momento pubblico di commemorazione per onorare la memoria di chi ha perso la vita e per riflettere, insieme alla cittadinanza, sugli eventi calamitosi che hanno segnato profondamente la comunità locale.

L’iniziativa, che si svolgerà nella giornata di oggi "nasce dalla volontà di non dimenticare eventi che hanno segnato per sempre la storia di Faenza e visto protagonista tutta la cittadinanza che ha vissuto gli eventi di quelle drammatiche settimane con profondo dolore, ma anche con grande dignità". Alle ore 12, in tutti gli uffici dell’Unione della Romagna Faentina e dei Comuni aderenti, verrà osservato un minuto di silenzio. L’invito a rispettare il minuto di silenzio è esteso anche alle istituzioni e a tutti i cittadini. Alle 19, nella Sala consiliare E. De Giovanni, dove sono attese le rappresentanze delle istituzioni civili, militari, delle forze dell’ordine, del mondo del volontariato e dell’associazionismo, oltre ai rappresentanti dei Comitati degli alluvionati, è prevista la commemorazione pubblica aperta a tutti.

Intanto, a due anni dall’emergenza in Emilia-Romagna si continua a lavorare: d’ora in poi tutti gli interventi programmati di ricostruzione, quelli già finiti, i cantieri in essere e quelli pianificati, sono online su un portale ad hoc a disposizione di tutti, cittadini, stampa, territorio. Lo ha annunciato il presidente della Regione Michele de Pascale ripercorrendo le fasi più drammatiche, nel ricordo e dolore per i 17 morti che ci furono, e quelle di ricostruzione più salienti. Con gli 8 miliardi e mezzo di danni certificati dall’Ue. "Quel dramma ci ha cambiato – ha sottolineato insieme alla sottosegretaria regionale con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini –. L’Emilia-Romagna vuole mettersi in sicurezza di fronte a eventi senza precedenti e all’effetto dei cambiamenti climatici. Continueremo a farlo in un’ottica di collaborazione con il Governo e la struttura commissariale".

Dal maggio 2023 complessivamente sono stati programmati interventi per più di 2,7 miliardi di euro solo per la ricostruzione pubblica, di cui 490 milioni dedicati al finanziamento delle prime opere di somma urgenza. Oltre 2mila gli interventi sulla viabilità, per 1,36 miliardi. E degli oltre 52 milioni recuperati tramite la raccolta fondi ’Un aiuto per l’Emilia-Romagna’, circa la metà sono stati destinati a chi ha avuto il veicolo distrutto o danneggiato, un’altra parte a integrare i fondi a favore di chi ha installato paratie e protezioni alle proprie abitazioni.