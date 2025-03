Due appuntamenti al Mama’s

Questo il programma del Mama’s club di Ravenna per il weekend. Alle 21.30 di stasera suoneranno i Don’t fuck with us: partito come trio, con Rampa, Mattia e Anton, il collettivo si è ampliato, aggiungendo nuovi membri e nuove sonorità.

Il risultato è un progetto che riflette l’energia e la varietà della scena musicale romagnola, ispirandosi a realtà come Sangue Misto e Robert Glasper. Sul palco Federico Poli (voce), Mattia Mennella (chitarra), Anton Zalata (sax), Lorenzo Mercuriali (basso), Daniel Bruniz (batteria) e Andrea Bonetti (tastiere/synth).

Alle 21.30 di domani invece omaggio alla musica manouche con il Giò Belli quartet. Il chitarrista prenderà per mano l’ascoltatore accompagnandolo in un viaggio dalle origini del gipsy jazz fino ad arrivare ai giorni nostri con brani originali. Con lGiò Belli sul palco Simone Marcandalli (chitarra), Matteo Chimenti (basso) e Claudio Zappi (clarinetto).