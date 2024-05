Due appuntamenti per ’Scrittura festival’ nelle librerie di via Diaz

Domani, per lo ’Scrittura Festival’, alle 18 alla Feltrinelli di Ravenna Susanna Bissoli presenterà il suo libro ’I folgorati’ in dialogo con Lisa Bentini. "Penso che sono sopravvissuta – scrive – e che forse dovrei cominciare a farmene qualcosa, di questa vita che avanza". I protagonisti di questo romanzo sono proprio dei folgorati: "Da quando li ha attraversati la morte, la vita è diventata una cosa imprevedibile".

A seguire alle 19 alla libreria Dante, sempre in via Diaz, il neurologo Giuseppe Plazzi autore di ’I tre fratelli che non dormivano mai’ e Alessandro Paolucci autore di ’Storia stupefacente della filosofia’ terranno il dialogo ’Gli scherzi di Morfeo: un neurologo, un filosofo e storie di cervelli che non trovano pace’: visioni del sonno e legate agli allucinogeni, viaggio tra filosofia e creazione.