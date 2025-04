Due appuntamenti teatrali al Cisim

Continua al Cisim di Lido Adriano la rassegna ’Questo non è un festival’ con due appuntamenti teatrali che esplorano, con linguaggi diversi, la profondità della parola e della memoria. Domani, aalle 21, in scena lo spettacolo ’Sergio’ di e con Francesca Sarteanesi, drammaturgia di Tommaso Cheli, costumi di Rebecca Ihle, produzione di Kronoteatro e ’Gli scarti’, con il sostegno di Armunia residenze artistiche, Festival Inequilibrio (biglietto unico 10 euro - Ridotto Under 18 / Universitari 5 euro).

Venerdì sera invece spazio a ’Brisli– Briciole di poesia romagnola con Denis Campitelli, sempre alle 21. to unico 10 euro - Ridotto Under 18 / Universitari 5 euro.

Info e prenotazioni: 389 6697082, cisim.lidoadriano@gmail.com.