Due auto fuori strada e scontro con scooter

Una giornata di incidenti. È di due feriti, tra cui una donna trasportata in elicottero al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena, il bilancio di uno scontro tra due auto verificatosi ieri mattina alle porte di Massa Lombarda, all’intersezione tra via Trebeghino e via Argine San Paolo all’altezza della chiesa dell’Oppio. Incrocio che da anni è purtroppo teatro di svariati incidenti stradali. A venire a collisione, intorno alle 9.30, sono state una Opel Corsa condotta da una donna del posto che procedeva lungo via Trebeghino con direzione di marcia via Santa Lucia- via Selice. Giunta all’intersezione con via Argine San Paolo, per cause al vaglio del nucleo Infortunistica della Polizia della Bassa Romagna, è venuta a collisione con una Lancia Ypsilon al cui volante c’era un 50enne originario della Romania e residente a Imola che percorreva via Argine San Paolo diretto verso Massa Lombarda, e che quindi rispetto alla Opel proveniva dalla sinistra. In seguito al violento impatto entrambe le auto sono finite fuori strada. Sul posto sono intervenute due ambulanze unitamente ad una squadra dei Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale (nucleo Infortunistica più una pattuglia del Presidio di Massa Lombarda) e all’elicottero di Ravenna Soccorso. Dopo aver ricevuto le prime cure sull’ambulanza, la donna è stata trasportata al Bufalini in condizioni di media gravità, mentre l’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Imola, anch’egli in condizioni di media gravità.

Un altro incidente, in questo caso a Lugo, si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, quando due giovani (uno nato nel 2004 e uno nel 2006), mentre in sella alle rispettive moto stavano percorrendo viale degli Orsini con direzione di marcia stazione ferroviaria-via Baracca, per cause al vaglio del nucleo Infortunistica della Bassa Romagna, si sono scontrati con un’auto cadendo rovinosamente sull’asfalto. Sul posto è intervenuto il personale del 118, mentre nella piazzola situata nei pressi del sottopasso ferroviario Lugo Sud è atterrato l’elisoccorso. A riportare la peggio è stato il motociclista maggiorenne, trasportato col velivole al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni per fortuna di media gravità. Il minorenne, anch’egli in non gravi condizioni, è stato invece trasportato in ambulanza all’ospedale di Lugo.

lu.sca.