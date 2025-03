Due cavalieri faentini alla Quintana di Ascoli

Dopo il più che ottimo riscontro dello scorso anno, ad Ascoli Piceno torna il torneo storico ‘Ascoli Città della Quintana’ in programma oggi al campo dei giochi ‘Squarcia’. L’evento, che sarà con ingresso gratuito, vedrà i cavalieri e le amazzoni cimentarsi in una doppia sfida, ognuna composta da due tornate, una all’anello (con l’utilizzo di lancia del tipo folignate) e l’altra al bersaglio (con lancia ascolana) su di un percorso a otto della lunghezza di 677 metri. La sfida al bersaglio vedrà la divisione, come nella scorsa edizione, in due categorie ‘esordienti’ ed ‘esperti’ (rientrano in questa categoria tutti coloro che hanno giostrato alla Quintana di Ascoli negli ultimi 5 anni). Si registra un importante incremento nelle iscrizioni rispetto all’edizione del 2024: quest’anno, infatti, saranno presenti ben 18 cavalieri e amazzoni da cinque regioni diverse e 23 cavalli che entreranno nell’otto dello ‘Squarcia’, alcuni atleti infatti hanno deciso di presentare due cavalcature, come previsto dal regolamento. Due i cavalieri faentini in lizza, Matteo Rivola prima monta del Rione Rosso e Nicholas Lionetti. Sarà in gara anche il ‘miglior cavaliere d’Italia’, Luca Innocenzi, fantino del Borgo Durbecco al Niballo 2025. La manifestazione di oggi, che si svolge sotto l’egida della Opes/Isha e con il patrocino del Comune di Ascoli Piceno, lo scorso anno vide il successo di Lorenzo Savini su Sopran Hedley nella gara all’Anello, di Adalberto Rauco su Baloon nella gara al bersaglio categoria esordienti e di Lorenzo Melosso su Aethos nella gara al bersaglio categoria esperti.

Gabriele Garavini