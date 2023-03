Due colonnine per ricaricare le bici

A Massa Lombarda sono state installate due nuove colonnine per la carica delle biciclette elettriche. Le due colonnine, ben visibili, predisposte dall’amministrazione comunale, sono situate nel Parco della Pace e in piazza Martiri di Belfiore. Oltre alle batterie per la ricarica delle bici elettriche (la colonnina è dotata di due prese Shuko) sarà possibile caricare cellulari e tablet in quanto vi sono anche due prese USB per cavetto. Entrambe le colonnine hanno caratteristiche tecniche simili e sono personalizzate con lo stemma dell’Ente. Le colonnine, installate da due aziende locali (Gef di Fusignano e Gamie di Lugo) con i fondi Pnrr e grazie al progetto ‘Bike to Work’ per favorire la transizione ecologica, hanno l’intento di favorire la mobilità dei trasporti sostenibili per preservare l’ambiente.

lu.sca.