Due concerti di big saltati. Soldi spariti, promoter condannato

Due big della canzone italiana e non solo. Antonello Venditti da Roma. E Anastacia Lyn Newkirk da Chicago. E due concerti saltati, uno a Latina e l’altro a Civitanova Marche. A farne le spese, alla lettera, stata stata un’azienda di Ravenna specializzata in impianti elettrici per spettacoli e manifestazioni sportive la quale aveva sganciato 30 mila euro di sponsorizzazione senza vedere la pubblicità né rivedere i suoi soldi. Ieri pomeriggio il giudice Michele Spina ha condannato il promoter dei due concerti - un 63enne romano attivo nel mondo della musica dal vivo - a un anno di reclusione. L’imputato dovrà inoltre pagare all’azienda ravennate - parte civile con l’avvocato Igor Gallonetto - una provvisionale di 10 mila euro in attesa che separata sede del tribunale quantifichi il danno preciso.

La vicenda era maturata nella tarda primavera del 2019. L’azienda ravennate era partita con un concerto per poi estendere la sponsorizzazione anche all’altro probabilmente sicura della buona riuscita degli eventi. Il primo riguardava il concerto di Anastacia in calendario l’8 giugno sulla costa marchigiana. Ma giusto il giorno prima, a ridosso dell’esibizione in quel di Comacchio, la data di Civitanova era stata annullata per "motivi logistici", aveva riferito l’entourage della cantante americana escludendo ogni responsabilità nei fatti e invitando i fan ad attivare le procedure per il rimborso dei biglietti comperati. Anche il concerto di Venditti era saltato per motivi mai del tutto chiariti a processo.

Il titolare dell’azienda ravennate, escluso da subito che dietro ci potesse essere una truffa, aveva presentato querela per appropriazione indebita. E in quanto al bonifico che secondo la difesa era stato girato per l’organizzazione del concerto di Anastacia, non vi sarebbe in realtà stata conferma dell’accredito: perlomeno non in quelle modalità.

In ogni modo, è più difficile ricostruire la ragione legata al mancato evento di Venditti: uno dei suoi manager storici, sentito in aula come teste, aveva in buona sostanza precisato di non avere mai sentito parlare di quel concerto. E di non ricordare nello specifico un contratto stipulato con il 63enne né tantomeno di avere preso contatti con quel promoter romano.

Secondo l’accusato, lui non aveva trattenuto per sé neanche un euro di quelle sponsorizzazioni ma aveva girato tutto a chi di dovere. Sempre secondo la difesa, almeno uno dei due eventi era saltato perché le prevendite erano state scarse. Scontato il ricorso in appello una volta che verranno depositate le motivazioni della sentenza.