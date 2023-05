Due concerti di musica sacra corale a S.Giovanni Battista

Si chiude oggi e domani, con gli ultimi due concerti, la Rassegna Corale di Musica Sacra organizzata dall’associazione Ludus Vocalis in collaborazione con associazione Angelo Mariani. I concerti saranno entrambi eseguiti a Ravenna, nella chiesa di San Giovanni Battista. Oggi alle 17 si esibirà il coro polifonici ’I ragazzi Cantori di San Giovanni’ di San Giovanni in Persiceto, diretto dal Maestro Marco Arlotti e accompagnato all’organo da Emanuele Gherli. Domani alle 17, potremo ascoltare il Corodell’Università di Asbury diretto dal Maestro Vicki Bell. Ravenna ospita così due gruppi corali davvero importanti: il coro di San Giovanni ha una lunga tradizione ed è stato vincitore di numerosi concorsi nazionali di musica sacra e il coro di Asbury, Kentucky, è attualmente in tour nelle principali città italiane; ingresso offerta libera.