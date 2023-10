Due corsi formativi su digitale e green

Oltre 300 percorsi di formazione per le imprese del territorio, tra digitale ed ecologia. Sono quelli che la Regione, attraverso i fondi del Programma regionale Fondo sociale europeo plus, ha finanziato per le imprese, svolti dagli enti di formazione accreditati.

Iscom E.R., ente di formazione di Confcommercio Emilia Romagna, a Ravenna rende disponibile un’offerta di opportunità formative e di accompagnamento rivolta agli imprenditori, alle figure chiave delle imprese e ai professionisti, per un rafforzamento delle competenze e per consolidare i processi di transizione sostenibile, ecologica e digitale che puntino a incrementare il profilo competitivo delle imprese, valorizzando le logiche e le opportunità connesse ai processi condivisi nell’ambito di sistemi e filiere di impresa e che permettano di introdurre modelli e processi organizzativi e gestionali a sostegno della qualità del lavoro. Due i corsi proposti, della durata di 20 ore: il primo è ’Digital branding’, focalizzato sull’innovazione digitale gestionale dell’impresa e sull’incremento della qualità attesa e percepita dei prodotti e dei servizi, anche sapendo rispondere alla domanda di personalizzazione. C’è poi il corso chiamato ’Green marketing’, che si pone l’obiettivo di incentivare la promozione di prodotti, servizi o attività ecologicamente sicure; incrementare il valore aggiunto dei prodotti e dei servizi più sostenibili a livello ambientale e identificare nuovi bisogni per rispondere a nuovi usi e nuove esigenze.

Le aziende che parteciperanno ai corsi potranno usufruire di 6 ore di consulenza individuale con docenti esperti delle tematiche trattate.

La prima edizione di ’Green Marketing’ è in partenza in questi giorni, mentre ’Digital Branding’ a gennaio. Info: Federica Tarroni 0544 515712.