"Due cortei con le divise storiche. Così faremo rivivere la Liberazione"

Una commemorazione, accompagnata dal suono delle cornamuse e dal ritmo degli stivali alleati sul selciato dei corsi della città: è denso il calendario che l’Anpi sta mettendo a punto in occasione degli ottant’anni della Liberazione di Faenza, che culminerà il prossimo dicembre con una sfilata in divisa storica da Porta delle Chiavi fino alla piazza, riproponendo l’ingresso in città delle truppe neozelandesi a fine ‘44, immortalato dalla famosa fotografia che li vede aggirarsi, guidati da alcuni partigiani, in un Borgo Durbecco spettrale. Parallelamente un secondo corteo in divisa storica prenderà il via da Porta Montanara – spiegano i volontari del Museo della Seconda Guerra Mondiale-Argylls Romagna Group – da cui dei mezzi storici dell’esercito britannico salperanno in direzione della piazza, con a bordo figuranti nelle vesti dei soldati inglesi e dei partigiani arrivati in città dalle colline. In piazza i figuranti saranno accolti dal suono delle cornamuse, dopodiché le celebrazioni si sposteranno al parco Tassinari, dove sarà possibile visitare un accampamento militare britannico ricostruito fedelmente.

Quello che è l’evento clou delle commemorazioni di quest’anno, sarà anticipato da vari altri appuntamenti: si comincia sabato 10 febbraio, alle 11, con la commemorazione al cimitero dell’Osservanza di Romolo Cani, Armando Marangoni e Livio Rossi, fucilati ottant’anni fa in una delle prime rappresaglie. Il 20 aprile è in programma, invece, in collaborazione con l’Associazione dei combattenti antifascisti nella guerra di Spagna, una giornata dedicata a Pietro Nenni e in particolare alla sua attività come padre costituente e quale volontario nelle Brigate Internazionali.

Immancabili le commemorazioni dedicate a due delle figure della Resistenza più note a livello italiano: ai primi di luglio quelle a Gamogna in memoria di Bruno Neri, ex calciatore della nazionale e partigiano del Battaglione Ravenna (morto in combattimento nei dintorni dell’eremo insieme a Vittorio Bellenghi), e in autunno quelle per Silvio Corbari, catturato a Ca’ Cornio insieme ai compagni e fucilato a Castrocaro. Fra gli altri appuntamenti quello per commemorare la fucilazione dell’agosto del ‘44 cui scampò Annunziata Verità, che ha da poco compiuto 98 anni. Procede intanto il progetto ‘Dalla memoria alla storia’, un lavoro di ricerca che attraverso fascoli e volumi si propone di ricostruire gli episodi salienti e i protagonisti dell’antifascismo e della Resistenza nel faentino. Le celebrazioni dell’Anpi non termineranno a dicembre, ma proseguiranno ovviamente fino all’ottantesimo della Liberazione d’Italia, il 25 aprile 2025, e al Victory Day in calendario l’8 maggio (data in cui la Germania si arrese, sancendo la fine della guerra sul continente), in parallelo ad eventi analoghi in programma in tutta Europa, per il quale si sta parimenti progettando una commemorazione in divisa storica.

Filippo Donati