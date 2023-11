Due cuochi e un capopartita da inserire all’Altavilla

Si cercano due cuochi e un capopartita, l’offerta scade il 15 novembre 2023.

La società Altavilla srl di Ravenna, è alla ricerca di due figure professionali – a norma di legge l’offerta è rivolta ad ambo i sessi – da impiegare presso il ristorante di un albergo della società stessa che ha sede nella città di Ravenna. La figura ricercata deve occuparsi della preparazione e della gestione autonoma delle pietanze da preparare per i pasti dell’albergo. Viene richiesta un’esperienza nella mansione di almeno tre anni. Viene considerato titolo preferenziale il diploma di scuola alberghiera e l’essere automunito. La qualifica Istat del lavoro proposto è ’Cuochi in alberghi e ristoranti’. La sede del lavoro è Ravenna. Il tipo di contratto proposto è a tempo indeterminato in qualità di lavoratore dipendente. L’orario di lavoro offerto è a tempo pieno su turni variabili a seconda della necessità, da concordare settimanalmente.