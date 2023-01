Due decessi e oltre 1.100 contagi Il Covid è tornato a crescere

Due decessi e 1.111 nuovi contagi: questi i numeri principali del Ravennate relativi al covid. La settimana in questione è quella tra il 31 dicembre e il 5 gennaio 2023. I dati sono contenuti nel bollettino dell’azienda sanitaria e registrano nel Ravennate un aumento del 10,1% dei casi rispetto ai 1.009 della settimana precedente: una crescita dopo un mese e mezzo di calo. Sono quattro i pazienti del Ravennate ricoverati in terapia intensiva (+1 rispetto a una settimana fa). I pazienti nelle Terapie intensive nell’intera Emilia-Romagna sono 53 (-1 rispetto alla settimana precedente, -1,9%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti covid, sono 1.487 (-171 rispetto alla settimana precedente, -10,3%). Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus in Emilia Romagna si sono registrati 2.114.500 casi di positività, 9.406 in più rispetto a una settimana fa, su un totale di 54.928 tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni, di cui 21.645 molecolari e 33.283 test antigenici rapidi.

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 17,1%. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 19.836 (-3.266). Di questi le persone in isolamento a casa sono complessivamente 18.296 (-3.094), il 92,2% del totale dei casi attivi. Nella settimana presa in esame i decessi sono stati 77.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-covid. Alle ore 8 di ieri sono state somministrate complessivamente 11.235.649 dosi; sul totale sono 3.804.907 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,7%. Le dosi aggiuntive fatte sfiorano i tre milioni: sono 2.987.517.