Due defibrillatori donati dal Lions a Sant’Umiltà e Atletica 85

Due defibrillatori donati dal Lions Valli Faentine. La consegna è avvenuta lunedì: destinatari la scuola S.Umiltà e la società sportiva Atletica 85 Faenza. La cerimonia di consegna è avvenuta all’interno della biblioteca della scuola, da parte del presidente di Lions Valli Faentine, Daniele Donigaglia, alla presenza dei bambini della sezione Marmotte della scuola dell’infanzia, che hanno introdotto la cerimonia con un canto; della 2ªB della scuola primaria e della 1ª superiore . Sono inoltre intervenuti l’assessore alla Scuola, Formazione e Sport del Comune di Faenza, dott.ssa Martina Laghi, che ha sottolineato l’importanza di queste iniziative e la vicinanza di realtà di volontariato alla scuola e al mondo dello sport; don Luca Ghirotti, in rappresentanza della Diocesi di Faenza-Modigliana; Antonio Melandri, vicepresidente della Fondazione Marri-S.Umiltà e il Carlo Visani, presidente dell’Atletica 85 Faenza.

Un defibrillatore è un dispositivo medico portatile che aiuta a ripristinare il ritmo cardiaco normale in caso di aritmia cardiaca. È facile da usare e viene spesso installato in luoghi pubblici, in modo che sia facilmente accessibile in caso di emergenza.