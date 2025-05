Due defibrillatori in tribunale

Si è svolta la cerimonia di consegna di due defibrillatori messe messe in funzione dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica e collocate in posizioni particolarmente sensibili, ovvero laddove vi è la maggiore affluenza di pubblico: tra le aule penali situate al primo piano e al secondo piano, nonché all’ingresso del Palazzo di Giustizia. Il Tribunale di Ravenna e la Procura della Repubblica di Ravenna hanno ringraziato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna e al Rotary Club Ravenna per la donazione dei due dispositivi elettromedicali di cardio-protezione Dae a beneficio di tutta l’utenza del Palazzo di Giustizia di Ravenna.