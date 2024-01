Due Fiat Panda per i servizi sociali dell’Unione

"È una donazione importante per il territorio, che ci consente di ripristinare l’efficienza di un servizio a favore delle fasce più deboli. A seguito dell’alluvione i nostri servizi sociali avevano infatti perso dei mezzi, compromettendo la capacità degli assistenti sociali di muoversi sul territorio per visite domiciliari, trasporto sociale e altre attività. Il fatto che questa donazione provenga da un sindacato ritengo che sia un valore aggiunto". Così Luca Piovaccari, sindaco referente per le Politiche socio-sanitarie dell’Unione Bassa Romagna, ha espresso soddisfazione per la consegna di due Fiat Panda donate da Flai-Cgil ai Servizi sociali della Bassa Romagna. Il taglio del nastro, avvenuto nella nuova sede dei Servizi sociali di Lugo in via Rivali San Bartolomeo, ha visto inoltre la presenza della segretaria nazionale Flai-Cgil, Silvia Guaraldi, del presidente dell’Unione di Comuni, Eleonora Proni, della dirigente dell’Area Welfare dell’Unione, Carla Golfieri, del segretario Cgil Ravenna, Raffaele Vicidomini, nonché di numerosi assistenti sociali e amministratori del territorio. "I nostri servizi sociali sono stati – ha ricordato Piovaccari – e sono tuttora impegnati nell’affrontare la lunga scia dei danni causati dall’alluvione, per quanto riguarda il sostegno alle famiglie, soprattutto laddove a tutt’oggi non sono ancora arrivati i sostegni promessi dal governo centrale. Ci tengo a ringraziare Flai-Cgil per la sensibilità e la vicinanza alle necessità del territorio dimostrate con questa donazione". Silvia Guaraldi ha poi sottolineato come la Flai Cgil abbia voluto dare "un segno di solidarietà concreta a uno dei territori più colpiti dall’alluvione, sia per valorizzare l’importanza della collettività e della sua tutela da parte dello stato sociale territoriale in un’area particolarmente importante per la categoria degli agro-alimentaristi, sia per rafforzare l’idea che muove la nostra azione quotidiana di valorizzazione del territorio attraverso la tutela collettiva dei lavoratori e dei cittadini".

Lu.Sca.