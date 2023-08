Due giorni a tutto jazz alla Darsena del Sale

La Darsena del Sale a Cervia si prepara ad accogliere un evento imperdibile per gli amanti del jazz internazionale. Oggi e domani alle 20 il progetto musicale “Jazz Black” prenderà vita. Grande attesa per Lee Pearson, un musicista di fama internazionale noto per le sue collaborazioni con grandi nomi come Chris Botti, Sting e Spyro Gyra. Francesca Tandoi, una pianista donna dalla grandissima abilità, ha catturato l’attenzione di tutti con le sue esecuzioni jazz di classe e collaborazioni prestigiose. Al basso elettrico Marcello Sutera. Un ospite d’eccezione per entrambe le serate sarà Dario Chiazzolino, chitarrista e compositore italiano. Il suo talento lo ha portato a esibirsi nei più importanti festival jazz in Europa e negli Stati Uniti. Domani special guest Quartetto Eos, composto da Matteo Salerno al flauto, Aldo Capicchioni al violino, Aldo Maria Zangheri alla viola e Anselmo Pelliccioni al violoncello.

A completare l’atmosfera magica, la cantante Rossella Cappadone.