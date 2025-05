Due giorni al mercatino della Croce Rossa

Lo scorso fine settimana non è stato possibile allestire, come di consueto il mercatino in piazza San Francesco, ma per il prossimo weekend il mercatino solidale della Croce Rossa si svolgerà, domani e domenica, in via Guaccimanni.

I volontari del Comitato di Ravenna della Croce rossa come sempre saranno presenti per la vendita di abiti, oggettistica, quadri, libri e molto altro. L’iniziativa è volta a raccogliere fondi per contribuire alla realizzazione di quanto il Comitato di Croce Rossa compie sul territorio ad opera dei Volontari e Volontarie della Cri, sempre in prima linea. "Il contributo di tanti che supportano le nostre attività è prezioso – si legge in una nota della Cri – e come sempre il ricavato delle raccolte fondi e delle iniziative solidali viene impiegato per sostenere diverse iniziative, sia locali che nazionali".