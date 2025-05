Due giorni dedicati a Byron e Jane Austen

L’Associazione Italo-Britannica in collaborazione con la Italian Byron Society e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, organizza un simposio sul poeta Byron, che visse in città dal 1819 al 1821. Oggi, alle 17.30, presso la sala Nullo Baldini di via Guaccimanni, i relatori saranno il presidente della Byron Society degli Stati Uniti Stauffer assieme allo studioso e saggista canadese Sachs in dialogo coi professori Saglia e Dowling vicepresidenti della Italian Byron Society. I quattro studiosi dialogheranno sul ’Diario Ravennate’ di Byron – scritto tra il gennaio e il febbraio del 1821, che offre uno sguardo intimo m e peresonale sull vita quotidiana ravennate del poetqa inglese.l

Il secondo appuntamento si terrà domani, alle 17.30 presso la Casa Matha, in piazza Costa 3. Il professor Saglia, massimo esperto di romanticismo britannico,

parlerà sul tema ’ Lord Byron e Jane Austen: protagonisti del romanticismo’.

Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza.