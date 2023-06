Due giorni di attività sportive in centro storico

Si svolgerà sabato e domenica ’C’è Sport e Benessere’, festa giunta alla sua 11^ edizione. L’evento si terrà nei luoghi storici della città come piazza Garibaldi, l’area dei Magazzini del Sale e il Borgomarina. Sarà un’occasione per assistere a spettacoli ed esibizioni delle società sportive cervesi, dando risalto alle eccellenze dello sport del territorio come basket, danza, pallavolo, tennis, nuoto, scherma, atletica e tante altre discipline. Tra gli eventi che si svolgeranno nelle due giornate, si evidenzia la seconda edizione della ’Camminata in Rosa’ per la lotta ai tumori al seno. Il ricavato sarà devoluto alle famiglie che hanno subito gli effetti devastanti dell’alluvione. La camminata, lunga 10 chilometri, si svolgerà sabato con partenza da piazza Garibaldi alle 20 (iscrizioni: 347.4221054). Alle 21, sempre in piazza, esibizione del coro Cervia Gospel Soul.