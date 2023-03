Due giorni di incontri col poeta Franco Arminio

Il celebre scrittore e paesologo Franco Arminio torna a Cervia per il progetto ‘Casa dei Talenti’. Si inizia domani alle 17, presso le Officine del Sale, per un incontro con gli artisti; alle 18 si prosegue insieme al sindaco Massimo Medri e all’assessore alla cultura Cesare Zavatta. Alle 19 un incontro con tutti i soci di Festa alla sala Malva nord. Sempre domani, in biblioteca, alle 21.15 Franco Arminio presenterà la sua ultima opera ‘Sacro minore’. Giovedì il poeta incontrerà le associazioni culturali alle 15 presso la ‘Darsena del Sale’ dove, a seguire, alle 16, è previsto un momento conclusivo di condivisione del percorso.