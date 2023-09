Due giorni di vela per Ail e Piancastelli

Domani e domenica ci sarà la prima edizione del memorial Piancastelli, con raccolta fondi a favore di Ail. Michele Piancastelli era un ravennate con la passione del mare; nel 2004 a 38 anni, in un controllo sanitario che la sua azienda faceva fare ogni anno a tutti i dipendenti, gli fu diagnosticata la leucemia. Da lì iniziò il suo viaggio, prima dentro e fuori dagli ospedali poi, una volta fermata la malattia, per mare.

Partì, nel luglio 2009, con ’Altrove’, barca con cui affrontò il giro del mondo: in 7 anni ne ha visto di mare e di approdi e di gente. Tornato in Italia, ha fatto l’istruttore per il Tst Soldati, istituzione nella nautica di Marina di Ravenna. Purtroppo il suo viaggio si è fermato il 5 dicembre 2022 a soli 56 anni. La due giorni di vela saà occasione per raccogliere fondi per Ail; a Ravenna le boe de ’La Regata del Cuore’ verranno posate tra Porto Corsini e Marina Romea.