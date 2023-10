Due giorni per la Protezione civile

Due giorni dedicati alla Protezione civile. In occasione della settimana nazionale di Protezione civile, nell’ambito di ’Io non rischio 2023’, l’Unione della Romagna Faentina, il Comune di Faenza e la Prefettura hanno promosso una serie di eventi. Nel Salone del Podestà si è svolto il seminario ’Sistema nazionale della Protezione civile a supporto degli enti locali in emergenza’, per riflettere su quanto accaduto a maggio scorso. Sono intervenuti il prefetto Castrese De Rosa, il sindaco Massimo Isola, il presidente della Provincia Michele de Pascale e rappresentanti di Agenzia regionale di Protezione civile, vigili del fuoco, aereonautica militare, esercito, polizia provinciale e volontariato. Numerose e sentite le testimonianze. In piazza del Popolo inoltre è stata allestita la ’Cittadella della Protezione civile’. La cerimonia è terminata con la consegna di attestati di ringraziamento alla macchina dei soccorsi.