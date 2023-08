Due incidenti e tre feriti gravi Mattina da incubo sulle strade

Due incidenti nel giro di pochi minuti, quattro feriti di cui tre gravi.

La giornata di ieri non è iniziata nel migliore dei modi. Verso le 8 del mattino ci sono stati infatti due sinistri.

Il primo è avvenuto in via Trieste, all’incirca all’altezza dell’ex hotel Trieste, a poca distanza da piazza Caduti sul lavoro. Qui, secondo la prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, una spazzatrice in servizio per conto di Hera stava procedendo verso il centro quando ha effettuato un’inversione di marcia. Nella sua stessa direzione di marcia, però, stavano arrivando due motocicli, di cui uno scooter Piaggio e una moto Yamaha. I due mezzi sono finiti contro la spazzatrice. Sul posto sono arrivate anche due ambulanze. I due ragazzi in moto, un 25enne e un 26enne, sono stati portati al Bufalini. Il conducente della spazzatrice, un 53enne, è stato invece portato all’ospedale di Ravenna con ferite lievi.

L’altro incidente è avvenuto in via Galilei. Qui, sempre secondo la ricostruzione della polizia locale intervenuta sul posto, un motociclista che procedeva verso viale Europa allo svincolo in uscita da via Newton, abbagliato dal sole, non ha visto un’82enne che stava attraversando la strada e l’ha investita. La donna si trovava sulle strisce pedonali di fronte al supermercato Conad ed era diretta verso lo scolo Lama. Dopo l’intervento del 118 sul posto, è stata trasportata al Bufalini in elicottero.

Tutti e tre i feriti gravi portati all’ospedale di Cesena ieri sono apparsi coscienti e si ritiene che non siano in pericolo di vita.

sa.ser