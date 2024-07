Due incidenti in 24 ore. E in entrambi ciclisti feriti

È ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove era stata trasportata con l’elisoccorso, la donna di 50 anni di Alfonsine che nella mattinata di domenica scorsa alle porte di Lugo, mentre stava percorrendo via del Pero in sella a una mountain bike in compagnia del marito, si era scontrata frontalmente con una Fiat ‘Punto’ condotta da una 58enne originaria del Marocco e residente a Fusignano. La ciclista, che a seguito della collisione era rimasta incastrata sotto l’auto e trascinata addirittura per una trentina di metri riportando diverse fratture, è stata operata sia al bacino che a una gamba. L’incidente, i cui rilievi di legge sono stati effettuati dal personale del nucleo ‘Infortunistica’ della polizia locale della Bassa Romagna, si era verificato intorno alle 10.30. Assieme al marito, anch’egli in sella a una mountain bike, la 50enne stava percorrendo via del Pero con direzione di marcia via Sant’Andrea – Lugo. La coppia si stava recando sulle colline faentine per assistere al passaggio della seconda tappa (Cesenatico-Bologna) del Tour de France ed era partita poco prima da Alfonsine scegliendo, per incontrare il minor traffico possibile, un percorso lungo strade di campagna. È stato però proprio in una di queste ultime che, ironia della sorte, è avvenuto il tremendo impatto. Sia il marito della 50enne che la conducente della Punto, nonché la sua connazionale che sedeva al suo fianco, erano rimasti invece illesi.

A distanza di neppure 24 ore le strade della Bassa Romagna avevano purtroppo registrato un altro incidente, vedendo anche in questo caso coinvolto un ciclista. È successo lunedì mattina intorno alle 9.30 alle porte di Conselice, quando lungo la ‘Nuova Selice’ (provinciale 610) all’altezza della rotatoria situata all’intersezione con via Biscie, un 63enne conselicese al volante di una Toyota Corolla, per cause al vaglio degli agenti della polizia locale della Bassa Romagna, è venuto a collisione con un 67enne, anch’egli di Conselice, in sella a una bici da corsa. Il ciclista è caduto a terra, riportando traumi di media gravità. Sul posto è intervenuta un’ambulanza insieme agli agenti della polizia locale, mentre alcuni minuti dopo è atterrato in un campo limitrofo l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’, che ha poi trasportato il 67enne al ‘Trauma Center’ del ‘Bufalini’ di Cesena.

Luigi Scardovi