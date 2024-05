Due incontri con Valerio Barchi e la sua graphic novel ’Fango’

Questa sera alle 20.30 alla biblioteca Luigi Varoli di Cotignola ci sarà la presentazione di ’Fango’, libro a fumetti del giovane artista Valerio Barchi.

La serata verterà su ricordi, riflessioni e dialogo dell’esperienza autobiografica di Valerio, che a seguito dell’alluvione in Bassa Romagna partì dalla sua città, Roma, per raggiungere Sant’Agata sul Santerno, uno dei comuni più colpiti.

Le pagine riportano l’atmosfera vissuta, il viaggio, la solidarietà offerta e ricevuta, il dolore e la speranza. Di giorno spalava insieme agli altri volontari, di notte tornava in camper a disegnare, con la domanda:"Possibile che ogni volta serva una catastrofe per ricordarci che siamo tutti fratelli?".

La tecnica dell’acquerello utilizzata per il racconto grafico contrasta la durezza di quei giorni: l’acqua mescolata al colore che diventa acquerello e l’acqua mischiata alla terra che diventa fango.

Durante l’evento il libro, che non si trova ancora in libreria, sarà acquistabile con firmacopie.

L’iniziativa è a ingresso libero; per ulteriori informazioni contattare la biblioteca Varoli allo 0545-908874, mail biblioteca@comune.cotignola.ra.it.

Domani il fumettista sarà presente con un altro appuntamento per presentare nuovamente la sua graphic novel: appuntamento alle 21 presso la Sala Conferenze della Cna di Lugo in via Acquacalda. La serata si inserisce nella rassegna culturale del Caffè Letterario di Lugo, sarà ad ingresso libero e verrà introdotta da Andrea Moroni.