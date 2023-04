Due incontri dedicati alla sanità lughese

La sanità del lughese è protagonista di due appuntamenti serali. Il primo è oggi alle 20,45 al salone Estense della Rocca dove il circolo del Partito della Rifondazione Comunista di Lugo Chris Hani, in collaborazione con i circoli di Alfonsine e Bagnacavallo, organizzerà l’ incontro ’La salute non è una merce’. "Negli ultimi trent’anni la sanità pubblica è stata affossata pezzo dopo pezzo – dicono i circoli - e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Oggi, all’uscita da una pandemia che ne ha mostrato tutti i limiti, è arrivata l’ora di rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale pubblico". Interverranno Vittorio Agnoletto, docente universitario su Globalizzazione e Politiche della Salute, nonché membro di Medicina Democratica, Sergio Bandini, responsabile del dipartimento socio-sanitario provinciale della Cgil e Antonio Madera, coordinatore regionale del comitato contro ogni autonomia differenziata. A coordinare Mirna Testi, segretaria del circolo lughese e membro della direzione nazionale del Prc, ed Elena Govoni, responsabile regionale sanità del Prc. Venerdì 28, il testimone passerà all’Associazione civica ’Per la buona politica’ che, a partire dalle ore 20.30, al centro sociale Il Tondo darà vita all’incontro pubblico dal titolo ’Sanità e accesso ai servizi nel distretto della Bassa Romagna: problemi, soluzioni, prospettive’. Tanti gli ospiti previsti. Dopo i saluti di apertura di Grazia Massarenti, presidente dell’associazione civica, interventi del consigliere Per la Buona Politica, Silvano Verlicchi, della direttrice del distretto sanitario di Lugo, Federica Boschi, del presidente dell’ordine dei farmacisti di Ravenna, Domenico Dal Re, del direttore sanitario del Presidio Ospedaliero Umberto I di Lugo, Paolo Tarlazzi, dell’amministratore del gruppo Villa Maria, Care& Research Emilia-Romagna, Lorenzo Venturini e del capogruppo consigliare Per la Buona Politica, Roberta Bravi. L’incontro è aperto a tutti.

Monia Savioli