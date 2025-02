"Due incontri ravvicinati..."

Giovanni Bini abita nella zona del Bosco Baronio e ha avuto due esperienze ravvicinate. "L’anno scorso – esordisce - mi sono ritrovato un topo nella cassetta delle mele. Non saprei dire il motivo, perché io nelle fogne ho messo la rete antizanzare; quindi, dal lì non è passato. Forse avrà sentito l’odore del cibo, anche se in zona non ci sono molti rifiuti. Un’altra volta ne ho trovato nel bidone. Io ne tengo uno rigido in giardino, dove metto dentro tutti i sacchi, per poi dividerli solo una volta che è pieno. Il problema è che il bidone ha due buchi per infilare le mani, e si vede che il topo si è infilato da quelli. Quando sono andato per prendere il bidone, era buio, e ho sentito il topo saltare via".